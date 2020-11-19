خبر في الجول - نهائي دوري أبطال إفريقيا في موعده ولا نية للتأجيل

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 14:25

كتب : أحمد الخولي

أشرف بنشرقي وعلي معلول

لا تنوي الحكومة المصرية طلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد أي تفكير في هذا الأمر.

وعلم FilGoal.com بأن الدولة المصرية وكافة جهاتها المعنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يغيروا خططهم من أجل إجراء أي تعديلات على أي أمر يخص نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بين الزمالك والأهلي.

وقال مصدر مسؤول لـFilGoal.com: "لا صحة لكل ما يتردد عن وجود أي مناقشات ولا يوجد مجرد تفكير في تأجيل المباراة تحت أي حجج أو ظروف كما أشيع خلال الساعات الأخيرة".

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وأتم "الاستعداد للمباراة جاري على قدم وساق، والدولة تمضي قدما في رعايتها والإشراف عليها".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهائي يجمع فريقين من البلد ذاتها لأول مرة في تاريخ قارة إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا
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