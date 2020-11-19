دالجليش يتحدث عن شكل هجوم ليفربول في غياب صلاح

تحدث كيني دالجليش أسطورة ليفربول عن شكل هجوم الفريق المحتمل في المباريات المقبلة في ظل غياب محمد صلاح جناح الفريق.

ويستقبل ليفربول منافسه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد بدون نجمه صلاح المصاب بفيروس كورونا.

وقال دالجليش في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "من الرائع أن يكون لديك خيارات هجومية كثيرة وهذا ما يملكه يورجن كلوب".

وأضاف "قد يلعب بعض المباريات بالرباعي صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو، كما فعل ضد مانشستر سيتي".

وأردف أسطورة الحمر "لكن في بعض المباريات قد يضطر إلى اللعب بـ3 منهم فقط، أو 2 مع تغييرات في التشكيل".

وأوضح "من الرائع أن تكون في موقف مثل هذا كمدرب وأنت تملك كل هؤلاء اللاعبين الرائعين، خاصة مع ظهور جوتا بشكل ملفت منذ انضمامه مما جعل حياته أكثر سهولة مع الانتقال لفريق جديد".

وشدد دالجليش "أنا لست قلقًا بشأن فيرمينو. فهو لاعب رائع وله لمسة رائعة ويبذل الكثير من الجهد".

واستمر "فيرمينو يمدح صلاح وماني عندما يلعب الثلاثة معًا، وأعتقد أن الرباعي ظهر بشكل جيد حين لعب ضد سيتي".

وأتم لاعب ومدرب الريدز التاريخي "فيرمينو لاعب مهم حقًا لليفربول".

ليفربول يتواجد في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليستر المتصدر.