مدرب الجابون: أرسنال لن يسمح بانضمام أوباميانج للمنتخب مرة أخرى بعد ما حدث

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

منتخب الجابون

أوضح باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون أن نادي أرسنال ينوي عدم الموافقة على انضمام نجمه بيير إيمريك أوباميانج إلى المنتخب الجابوني بعد ما حدث في مطار بانجول بجامبيا هذا الأسبوع.

وظلت بعثة منتخب الجابون عالقة في مطار بانجول بجامبيا منذ مساء يوم الأحد وحتى صباح الإثنين قبل ساعات من مواجهة المنتخبين في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، ما تسبب بغضب كبير لدى البعثة.

وقال نوفو في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبريس: "مسؤولو أرسنال تواصلوا مع أوباميانج بعد رؤيته في هذه الظروف، انتهى الأمر.. لن يسمحوا له بالانضمام مرة أخرى للمنتخب".

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وأضاف "سيكون الأمر نفسه بالنسبة لباقي اللاعبين من أندية أخرى".

وتابع مدرب الإسماعيلي السابق "هذا مفهوم.. إنهم لاعبون رفيعو المستوى وعندما يأتون في مهمة دولية، فإنهم يحتاجون إلى الحد الأدنى من الراحة".

وأكمل "حاول كل اللاعبين النوم على أرض المطار، تخيل لو أصيب أوباميانج، وهو لاعب يتقاضى أكثر من مليون يورو في الشهر، لا أحد يلوم النادي الإنجليزي بعد ما حدث".

وقامت سلطات المطار بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين وعدم تواجد مسؤولي الاتحاد الجامبي لإنهاء كافة الترتيبات.

وكتب بيير إيمريك أوباميانج قائد منتخب الجابون عبر حسابه الشخصي على تويتر معلقا على الموقف: "أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟ هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم".

وأضاف نجم أرسنال: "ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أن تعرف الناس ما حدث خاصة كاف، لأنه يتحمل مثل هذه المسؤوليات".

وتابع "نحن في 2020 ونريد أن تنمو إفريقيا، هذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

وغادرت بعثة المنتخب الجابوني المطار في جامبيا صباح يوم الإثنين.

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الجابون فازت بنتيجة 2-1 ضد جامبيا في الجولة الثالثة يوم 12 من الشهر الجاري، فيما فازت جامبيا بالنتيجة نفسها في لقاء الجولة الرابعة.

بيير إيمريك أوباميانج الجابون أرسنال
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