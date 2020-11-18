سكاي: بارنسلي يدرس ضم بالوتيلي

يدرس نادي بارنسلي الإنجليزي ضم ماريو بالوتيلي مهاجم منتخب إيطاليا السابق إلى صفوفه.

وينتظر بالوتيلي البالغ 30 عاما إمكانية الانضمام لفريق جديد بعدما فسخ تعاقده مع بريشيا الإيطالي في يوليو الماضي قبل نهاية الموسم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن النادي الإنجليزي استفسر عن إمكانية ضم بالوتيلي في صفقة انتقال حر.

وأضاف التقرير أن إدارة بارنسلي جلست مع ممثلي بالوتيلي من أجل التفاوض على صفقة ضم اللاعب الإيطالي، لكن المحادثات لم تذهب لأبعد من ذلك.

وبدأ بالوتيلي التدرب مع أحد فرق الدرجة الرابعة الإيطالية هذا الشهر من أجل الحفاظ على لياقته.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن بالوتيلي بدأ التدريب مع نادي فرانشاكورتا.

ويأتي سبب تدرب الدولي الإيطالي مع الفريق لأنه صديق لبعض مديري النادي.

ولم ينضم بالوتيلي إلى أي ناد مع انطلاق الموسم الجاري في القارة الأوروبية، رغم ارتباط اسمه باللعب لصفوف جنوى الإيطالي.

وسبق أن أبدت أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي الرغبة في ضمه، فيما حاول نادي كومو القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية ضمه أيضا.

بالوتيلي سجل 5 أهداف مع بريشيا الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.