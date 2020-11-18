خبر في الجول – سلبية مسحة لاعبي الزمالك بما فيهم حازم إمام

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 13:19

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام مع الزمالك أمام الجونة

خرجت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الزمالك أمس الثلاثاء للكشف عن فيروس كورونا، سلبية.

وعلم FilGoal.com أن كل اللاعبين الذين خضعوا للمسحة، بما فيهم قائد الفريق حازم إمام التي كانت نتيجته إيجابية من قبل، نتيجتهم سلبية.

ويُستثنى من هذا الأمر محمد حسن، الذي خضع لمسحة بشكل منفرد وكانت إيجابية، ومن المنتظر أن يخضع لمسحة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

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ولم يخضع لاعبو الفريق الدوليين سواء في منتخب مصر أو غيره لهذه المسحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم السبت المقبل.

وبعدها بأقل من أسبوع، يواجه الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك في إفريقيا
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