برونو فيرنانديز: أسلوب لعبي أقرب لبول سكولز وليس بيرلو أو زيدان

يعتقد برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أن أسلوب لعبه يقترب من أسلوب بول سكولز أسطورة الشياطين الحمر، وليس أقرب لصناع اللعب العظماء.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سأكون واقعيًا، أعتقد أن أسلوب لعبي أقرب لبول سكولز، أكثر من أسلوب لعب أندريا بيرلو وزين الدين زيدان وأندريس إنييستا".

وأضاف "بول سكولز كان يحب الدخول إلى منطقة الجزاء وصناعة وتسجيل الكثير من الأهداف، بعكس الآخرين".

سكولز تألق في وسط ملعب يونايتد على مدار 19 عاما قضاها داخل جدران النادي، وأنهى مسيرته ضمن قائمتي الأكثر تمثيلًا للفريق (718 مباراة) والأكثر تسجيلًا للأهداف (155 مباراة).

وتابع برونو "ربما سجل بيرلو بعض الأهداف، ولكن معظمها كانت من ركلات حرة، وزيدان أيضًا سجل عددًا من الأهداف، وبالنسبة لإنييستا، فالجميع يتذكرونه كصانع ألعاب رائع، ولكن ليس كهداف".

وواصل "أتذكر ذلك اليوم الذي كنت أجلس فيه مع فريد في غرفة تناول الطعام قبل مباراتنا ضد كلوب بروج الموسم الماضي، وكانت قناة النادي تعرض جميع أهداف بول سكولز بقميص مانشستر يونايتد".

واستمر "كنا قد انتهينا من تناول الطعام، ولكننا جلسنا لنشاهد الأهداف حتى نهايتها. وقتها قلت لفريد أترى ما يفعله بول سكولز؟ عليك أن تقترب من المرمى وإلا لن تسجل الأهداف، وفي تلك المباراة سجل فريد هدفين".

ولطالما كانت هناك مقارنات بين بول سكولز وأقرانه من لاعبي الوسط في إنجلترا، وعلى رأسهم ستيفين جيرارد وفرانك لامبارد، ولكن بالنسبة لفيرنانديز، فهناك لاعب واحد فقط يستحق أن يكون الأفضل.

وشدد البرتغالي "أعتقد أن سكولز كان أحد أفضل لاعبي الوسط".

وأردف "في إنجلترا، كان الحديث يكثر عن فرانك لامبارد لأنه كان يسجل الكثير من الأهداف، وستيفين جيرارد أيضًا، وكلاهما كان من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، ولكن أعتقد أن سكولز كان أكثر من يصنع الفارق. وقبل أن تبدأ الأقاويل، أنا لم أشاهد جميع لاعبي الوسط في إنجلترا".

وأتم "أعتقد أن هذا الثلاثي كان الأفضل في الجيل الأخير، وبالنسبة لي، فسكولز كان الأفضل على الإطلاق".