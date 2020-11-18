أليو ديانج يخبر عبد الحفيظ بجاهزيته للمشاركة في التدريبات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 11:25

كتب : FilGoal

ديانج - الأهلي - بيراميدز

أعلن أليو ديانج، لاعب الأهلي جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.

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يذكر أن ديانج غادر مواجهة مالي وناميبيا، التي جمعت الفريقين في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحلول الدقيقة 60 بداعي الإصابة.

وفي وقت سابق، طمأن عبد الحفيظ جماهير ناديه بسلامة جميع اللاعبين الدوليين.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "جميع اللاعبين الدوليين للأهلي حالتهم مطمئنة".

وتابع "تواصلت مع أيمن أشرف وأليو ديانج وعلي معلول وحالتهم جيدة".

وأتم تصريحاته "لا داعي للخوف أو القلق".

ويواجه الأهلي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد خوض مباراة ربع نهائي كأس مصر ضد أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل.

الأهلي أليو ديانج
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