حجازي: خسرنا الكثير من اللاعبين بسبب ضيق الوقت بين مباراتي توجو

أرجع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر تعرض العديد من لاعبي الفراعنة للإصابة بسبب ضيق الوقت بين مباراتي توجو.

وفاز منتخب مصر على توجو بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال حجازي عبر قناة أون تايم سبورتس1: " قبل المباراة كنا لا نريد اختلاق أعذار للخسارة رغم صعوبة الأجواء وأرض الملعب ولذلك لعبنا من أجل تحقيق الفوز فقط".

وأضاف "الوقت ضيق للغاية بين مباراتي توجو وخسرنا الكثير من اللاعبين وكان لذلك تأثير سلبي علينا ولكن استطعنا الخروج من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة".

وأكمل "الأجواء صعبة في إفريقيا ولكن منتخبنا يضم خبرات طويلة ونحن قادرون على إظهار شخصية مصر في المباريات الهامة والحاسمة".

ووصل "وفي النهاية تغلبنا على كل ذلك وحققنا الفوز".

وعن الانضمام لاتحاد جدة السعودي أتم تصريحاته "تجربة اللعب في الدوري السعودي مهمة جدا بالنسبة لي وأتمنى الظهور بأفضل شكل ممكن لرفع اسم مصر في أي مكان أتواجد فيه".