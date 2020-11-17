الصدارة في قبضة الفراعنة.. مصر تُسقط توجو بثلاثية جميلة

أسقط منتخب مصر منتخب توجو مجددا وتلك المرة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بعدما فاز عليه السبت الماضي أيام بهدف دون رد.

وحل منتخب مصر ضيفا على توجو لملاقاته في استاد كيجيوي في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

افتتح محمد مجدي "أفشة" أهداف اللقاء في الدقيقة 18.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وأتم محمود حسن "تريزيجيه" ثلاثية منتخب مصر بهدف ثالث في الدقيقة 52.

وسجل منتخب توجو هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق ناي فادجي.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بالتساوي مع جزر القمر، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفراعنة.

وسجل منتخب مصر خمسة أهداف واستقبل هدفين، فيما أحرز منتخب جزر القمر أربعة أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث بثلاث نقاط، ويليه توجو رابعا بنقطة وحيدة.

وخلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس سيحل منتخب مصر ضيفا على كينيا ويستضيف جزر القمر في الجولة الأخيرة.

هدفان مباغتان

بدأ منتخب مصر اللقاء بسبعة تبديلات على تشكيله الأساسي أجراها المدير الفني للفريق حسام البدري بالدفع بمحمد شريف وأحمد حسن "كوكا" وطارق حامد وحمدي فتحي و"أفشة" وأحمد توفيق وأيمن أشرف.

وبادر منتخب توجو بالهجوم واعتمد بشكل كلي على العرضيات وتحديدا من الناحية اليسرى.

وأرسل لابا كودجو عرضية بعدما مر من أحمد حجازي لكن الكرة مرت أمام الجميع.

وسدد مالابا كرة قوية برأسه لكنها مرت أعلى مرمى محمد الشناوي بقليل.

ومن عرضية شتتها دفاع توجو بشكل غير جيد استخلص أفشة الكرة وسدد كرة زاحفة بيمناه على يسار الحارس ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 18.

وسدد سومو الكرة برأسه لكن تصدى لها الشناوي بثبات.

وأرسل الشناوي كرة طولية مرت من مدافع توجو واستغل محمد شريف الموقف وسدد مباشرة من بين قدمي حارس أصحاب الأرض ليعلن عن الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 33.

وطلب كوكا الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلته لكن لم يحتسب الحكم أي شيء.

تريزيجيه يقتل اللقاء

ومع بداية الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب ومن ركلة حرة مباشرة أرسلها أيمن أشرف مرت من أعلى رؤوس الجميع وسددها تريزيجيه مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للفراعنة.

وأجرى البدري تبديلين بمشاركة أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد بدلا من محمد شريف وكوكا.

وكاد أفشة يسجل هدفا جميلا في الدقيقة 64 بعدما سدد كرة ساقطة مستغلا خروج الحارس من مرماه لكن تصويبته ذهبت لخارج الملعب.

وأجرى منتخب مصر تبديلين جديدين بمشاركة عبد الله السعيد بدلا من أفشة ورمضان صبحي بدلا من تريزيجيه.

وحاول مصطفى محمد فور مشاركته تسديد أكثر من مرة لكن تصويباته ارتطمت بمدافعي توجو.

واعتمد منتخب مصر على الناحية اليسرى بعد مشاركة رمضان وعن طريق بينيات من عبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 81 سدد لاعب توجو كرة مقوسة مباشرة من ركلة حرة من الناحية اليسرى أبعدها الشناوي بنجاح.

وأجرى منتخب مصر تبديلا أخيرا بخروج أيمن أشرف متأثرا بإصابته ومشاركة أحمد أبو الفتوح.

وكاد محمود حمدي "الونش" يسجل هدفا بالخطأ في مرماه لكن تسديدته ارتطمت في العارضة وأمسك الشناوي بالكرة.

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد رمضان صبحي يسجل هدفا رائعا بالكعب لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل منتخب توجو هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق ناي فادجي جراء ارتباك داخل منطقة الجزاء إثر الفشل في تشتيت ركلة ركنية بنجاح.

ولم يحدث جديد لينتهي اللقاء بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف.