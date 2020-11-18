تريزيجيه: هدفنا ليس التأهل فقط لأمم إفريقيا.. بل الفوز بالبطولة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - توجو

شدد محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر على أن هدف الفراعنة ليس التأهل لكأس الأمم الإفريقية بل الفوز باللقب الغائب منذ فترة.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

مصر

وفاز منتخب مصر على توجو بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا ليس فقط التأهل للبطولة ولكن الفوز باللقب لإسعاد الشعب المصري".

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وأضاف "كل مباراة نقدم كل ما لدينا في الملعب لتحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة".

لاعب أستون فيلا أكمل "نزلنا إلى أرض الملعب بهدف تحقيق الفوز وقد كان".

وأتم تصريحاته "كذلك قدمنا في المباراة أداء أفضل من المواجهة السابقة، وبإذن الله المستوى سيستمر في التحسن مع مرور المباريات".

منتخب مصر تريزيجيه
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