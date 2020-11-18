عبد الحفيظ لـ في الجول: سلامة لاعبي الأهلي الدوليين.. لا داعي للقلق

طمأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي جماهير ناديه بسلامة جميع اللاعبين الدوليين.

وكان أليو ديانج لاعب وسط الأهلي قد خرج في فوز مالي على ناميبيا بالدقيقة 60 بسبب الإصابة.

وخرج أيمن أشرف بعد من فوز مصر على توجو 3-1 بعد تدخل قوي من لاعب توجو.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "جميع اللاعبين الدوليين للأهلي حالتهم مطمئنة".

وتابع "تواصلت مع أيمن أشرف وأليو ديانج وعلي معلول وحالتهم جيدة".

وأتم تصريحاته "لا داعي للخوف أو القلق".