أيمن أشرف: إصابتي بسيطة.. والشناوي عن مخالطته للنني: أنا بخير

كشف أيمن أشرف لاعب منتخب مصر عن سبب استبداله في لقاء توجو بسبب الإصابة التي عانى منها.

وقال أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس" تعليقا على إصابته: "كدمة خفيفة وشد عضلي وسأعود لمصر إلى النادي الأهلي ولا قلق".

وعن الفوز على توجو قال: "ثلاث نقاط في غاية الأهمية تساعدنا على قطع خطوة نحو التاهل لأمم إفريقيا".

وفاز منتخب مصر على مضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وانتقل الحديث بعد ذلك لمحمد الشناوي حارس منتخب مصر والذي رد طمأن الجمهور على حالته بعد مخالطته لمحمد النني الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الشناوي: "أنا بخير وأتمنى الشفاء العاجل له ولمحمد صلاح".

وعن الفوز قال: "كنا على قدر المسؤولية والمباراة الأولى كانت صعبة لأنها التجمع الأول لنا منذ عام ولكن الجميع رأى في المباراة الثانية كيف لعبنا جيدا".

فيما قال عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر: "كنا في قمة التركيز لحصد الست نقاط أمام توجو في كلا المباراتين ليصنع ذلك الأمر الفارق معنا في التأهل لأمم إفريقيا".

وعن جلوسه بديلا في اللقاء قال: "لا أشغل بالي الانضمام لمنتخب مصر شرف لأي شخص سواء شاركت أم لا والروح بين كل اللاعبين جيدة للغاية".

وتحدث محمود حمدي "الونش" مدافع الفراعنة قائلا: "استطعنا إعادة الثقة في المنتخب بعدما كنا نتواجد في مكانة لا نستحقها، وفزنا مرتين بدون وجود صلاح والنني وحينما يعودان سينصبح أفضل".

وقال محمد شريف الذي سجل هدفه الدولي الأول في مشاركته الدولية الأولى: "أنا سعيد للغاية وسعدت أكثر بتهنئة صلاح لي عقب المباراة".

وعن صلاح قال: "متواضع للغاية لا تشعر إنه يلعب في ليفربول بل يلعب معنا في الدوري المصري".

وأتم أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب تصريحات اللاعبين قائلا: "انتصار هام للغاية".

وبسؤاله هل انزعج من اللعب لفتح المساحات أكثر من التركيز على تسجيل الأهداف قال: "بالطبع المهاجم مهمته تسجيل الأهداف لكن هذا كان دوري في اللقاء ضد توجو والفوز أهم شيء".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القمر قبل جولتين على نهاية التصفيات.