البدري: لا أنتبه للانتقادات.. وكنت أتمنى وجود 10 من أحمد فتحي

شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على أنه حرص على المجازفة بالدفع بأي لاعب يعاني من الإرهاق أمام توجو، مؤكدا أنه لا ينتبه إلى الانتقادات التي توجه له.

وفاز منتخب مصر على توجو بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال البدري عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لم أقلق من تشكيل لقاء العودة ضد توجو ولكن إذا دفعت بنفس عناصر مباراة الذهاب كنت سأخاطر بهم بعد 48 ساعة فقط من المواجهة الأولى".

وأضاف "هذا كان تفكيري أن أمنح المنتخب حيوية أكثر في الأداء".

وأكمل "لا ألتفت إلى التعليقات السلبية والانتقادات فقط أواصل العمل لتحقيق أهداف المنتخب".

وعن عدم انضمام أحمد فتحي للمنتخب أتم تصريحاته قائلا: "علاقتي بفتحي قوية وبيننا سنوات عمل طويلة وكنت أتمنى أن يكون لدينا 10 لاعبين مثل فتحي في جميع مراكز الملعب ولكن كل مرحلة وفترة زمنية لها متطلباتها الخاصة".