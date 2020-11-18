أليو ديانج: أنا بخير.. لا مشكلة

طمأن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي جماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مالي.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وخرج ديانج في الدقيقة 60 في فوز مالي على ناميبيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان ديانج قد سقط أرضا في الدقيقة 54 بعد اصطدام قوي مع مدافع ناميبيا، واستأنف اللعب قبل أن يتوقف مجددا بعد دقيقتين للاطمئنان على قدمه ثم غادر في الدقيقة 60.

وأثار سقوط ديانج ثم خروجه من الملعب مخاوف جماهير الأهلي خاصة مع اقتراب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وكتب ديانج عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنا بخير، لا مشكلة".

وكان الأهلي قد أعلن عودة اللاعبين المحترفين للتدريبات من جديد بعد غد الخميس.