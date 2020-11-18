أليو ديانج: أنا بخير.. لا مشكلة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

ديانج - الأهلي - الوداد

طمأن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي جماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مالي.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وخرج ديانج في الدقيقة 60 في فوز مالي على ناميبيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان ديانج قد سقط أرضا في الدقيقة 54 بعد اصطدام قوي مع مدافع ناميبيا، واستأنف اللعب قبل أن يتوقف مجددا بعد دقيقتين للاطمئنان على قدمه ثم غادر في الدقيقة 60.

أخبار متعلقة
قلق من إصابة ديانج في تأهل مالي إلى أمم إفريقيا بالفوز على ناميبيا أمام أنظار ديانج.. مالي تفوز بصعوبة على ناميبيا الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد

وأثار سقوط ديانج ثم خروجه من الملعب مخاوف جماهير الأهلي خاصة مع اقتراب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وكتب ديانج عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنا بخير، لا مشكلة".

وكان الأهلي قد أعلن عودة اللاعبين المحترفين للتدريبات من جديد بعد غد الخميس.

منتخب مالي الأهلي أليو ديانج
نرشح لكم
أخر الأخبار
أليو ديانج: أنا بخير.. لا مشكلة 15 دقيقة | إفريقيا
أسامة جلال: رغبتنا في تحقيق إنجاز بالأولمبياد سبب الفوز على البرازيل 34 دقيقة | منتخب مصر
فرنسا تنتصر على السويد برباعية.. والبرتغال تقتل كرواتيا 44 دقيقة | أوروبا
قلق من إصابة ديانج في تأهل مالي إلى أمم إفريقيا بالفوز على ناميبيا ساعة | إفريقيا
الماتادور ينطح لوف ولا يبالي.. إسبانيا تكتسح ألمانيا 6-0 ساعة | أوروبا
بمشاركة معلول وساسي.. تونس تضمن التأهل لأمم إفريقيا بالتعادل مع تنزانيا ساعة | إفريقيا
بثنائية العراقي وريان.. المنتخب الأولمبي يهزم البرازيل ويتوج بالبطولة الدولية الودية ساعة | منتخب مصر
طبيب المنتخب: استبدال أيمن أشرف بسبب إجهاد بسيط وليست إصابة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك