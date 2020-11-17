قلق من إصابة ديانج في تأهل مالي إلى أمم إفريقيا بالفوز على ناميبيا

خطف منتخب مالي بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا بعد الفوز خارج ملعبه أمام ناميبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

أليو ديانج النادي : الأهلي مالي

وتغلب منتخب مالي على ناميبيا بهدفين مقابل هدف واحد بمشاركة أليو ديانج لاعب وسط الأهلي حتى الدقيقة 60 وقلق بشأن إصابته.

سجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول إذ افتتح كويتا الهدف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يضيف دومبيا الثاني في الدقيقة 37 وقلص كامبيندو الفارق بهدف ناميبيا الوحيد في الدقيقة 39.

وبدأ أليو ديانج المباراة بشكل أساسي بعد أن غاب عن مواجهة الجولة الثالثة.

وفي الدقيقة 54 انفرد ديانج بمرمى ناميبيا وحاول مراوغة حارس المرمى الذي لمس الكرة، وحاول ديانج السيطرة على الكرة من جديد قبل تدخل قوي من مدافع ناميبيا.

أليو ديانج غادر مواجهة مالي وناميبيا في تصفيات أمم إفريقيا بعد إصابة تعرض لها في الدقيقة 54.. لاعب الأهلي عاد للملعب ولكنه غادر مستبدلا في الدقيقة 60 متأثرا بالإصابة 🇲🇱 pic.twitter.com/12spxq7aE8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 17, 2020

سقط ديانج أرضا قبل أن يستأنف اللعب من جديد وفي الدقيقة 56 توقف اللاعب مجددا لمعاينة قدمه.

احتسبت ركلة جزاء لمالي في الدقيقة 59 وأهدرها تراوري، قبل أن يغادر ديانج الملعب في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد مالي إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن منتخب غينيا، أما ناميبيا ففي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويتذيل منتخب تشاد الترتيب برصيد نقطة.