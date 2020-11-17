بمشاركة معلول وساسي.. تونس تضمن التأهل لأمم إفريقيا بالتعادل مع تنزانيا

نجح منتخب تونس في خطف بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا بالكاميرون بعد التعادل أمام تنزانيا بهدف لكل فريق.

وشارك علي معلول وفرجاني ساسي ثنائي الأهلي والزمالك في المباراة بالكامل.

وسجل سيف الدين خاوي هدف الافتتاح لتونس من تمريرة رائعة من يوسف مساكني في الدقيقة 11، بينما سجل سالوم هدف التعادل لتنزانيا بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 10 نقاط بعد مرور أربع جولات في الصدارة بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية.

أما تنزانيا ففي المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل منتخب ليبيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون في يناير 2022.