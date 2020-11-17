محمد فضل: أبلغت الاتحاد الإفريقي بانزعاجنا من تأخر ظهور نتائج المسحات

قال محمد فضل عضو اتحاد الكرة أنه أبلغ السكرتير العام للاتحاد الإفريقي "كاف" بانزعاج الفراعنة من تأخر ظهور نتائج المسحات للكشف عن فيروس كورونا.

وتحدث فضل لقناة "النهار" قائلا: "أجرينا ثلاث مسحات خلال الأيام الأخيرة منهم مسحة قبل السفر مباشرة إلى توجو".

وتابع "كان من المفترض ظهور نتائج المسحات خلال يوم ولكنها تأخرت وأبلغت السكرتير العام لكاف بانزعاجنا من ذلك الأمر".

وشدد فضل "اصطحبنا طبيبا من وزارة الصحة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا اتخذ كافة احتياطاته لمنع انتقال العدوى حال إيجابية عينة أي شخص".

وعن الفوز على توجو قال: "كنت واثقا من الفوز وأبلغت الجميع بذلك، وهذه مكانة منتخب مصر الطبيعية".

وفاز منتخب مصر على ضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 اليوم الثلاثاء.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بالتساوي مع جزر القمر، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفراعنة.