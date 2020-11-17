البدري: هذا سبب كثرة التبديلات في التشكيل.. وهدفنا أكبر من التأهل لأمم إفريقيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 21:17

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر - توجو

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب إجرائه لسبعة تبديلات في تشكيل الفراعنة الأساسي اليوم في لقاء توجو عن ذلك الذي بدأ به لقاء السبت الماضي.

وقال البدري للصحفيين عقب المباراة: "فضلت إراحة العديد من العناصر التي خاضت لقاء الذهاب لضيق الوقت بين المباراتين".

وواصل "ذلك الأمر أثر كثيرا على أداء منتخب توجو وأضعفهم وكنا أفضل ومنحت التبديلات في الشوط الثاني الحيوية للمنتخب".

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وفاز منتخب مصر على ضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 اليوم الثلاثاء.

وعن الانتصار قال: "هو خطوة جيدة نحو التأهل لكأس أمم إفريقيا، لكن ما يشغلني هو الهدف الأكبر والتأهل لكأس العالم 2022".

وبسؤاله عن اختياره لقائمة ضمت أكثر من 30 لاعبا قال: "هذا منحنا القدرة على اتخاذ القرارات السريعة وكان قرارا موفقا منا لمواجهة الإصابات التي عانى منها بعض اللاعبين".

وأردف "البعض كان ينتقدنا بنقد بعيد كل البعد عن الكرة ولكنني اعتدت على ذلك وركزت في عملي فقط واجتهدنا وفزنا".

ورفع منتخب مصر رصيده لثماني نقاط يتصدر بهم المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القمر.

البدري مصر توجو
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