أرقام من فوز مصر على توجو.. انتصار خارجي غائب منذ أكثر من عامين

انتصار خارج الملعب غائب عن منتخب مصر منذ أكثر من عامين، وذلك بعد فوز الفراعنة على توجو.

وفاز منتخب مصر على توجو بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ليضع منتخب مصر قدما في البطولة في انتظار التأهل الرسمي في الجولات المقبلة.

وبعد تحقيق الفوز ظهرت العديد من الأرقام للاعبي منتخب مصر والفريق بالكامل يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

أول هدف دولي لـ أفشة

نجح محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب منتخب مصر تسجيل الهدف الدولي الأول له بقميص الفراعنة في المباراة.

ولعب أفشة 5 مباريات دولية بقميص منتخب مصر.

أول هدف في أول مباراة

سجل محمد شريف مهاجم الأهلي أول هدف دولي له مع منتخب مصر في أول مباراة دولية بقميص الفراعنة.

شريف ثاني هدافي الدوري المصري الموسم الماضي مع إنبي، انضم لمنتخب مصر لأول مرة خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري.

تريزيجيه يعود للتسجيل

كذلك نجح محمود حسن "تريزيجيه" تسجيل أول هدف له مع منتخب مصر منذ فترة طويلة، بالتحديد من هدفه في شباك زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

ووصل تريزيجيه لهدفه الدولي رقم 7 بقميص منتخب مصر.

أول انتصار خارجي منذ أكثر من عامين

الرقم الأهم خلال المباراة هو تحقيق منتخب مصر للفوز خارج ملعبه منذ أكثر من عامين.

وكان آخر انتصار لمنتخب مصر خارج ملعبه أمام إيسواتيني بهدفين دون رد في 16 أكتوبر 2018 في تصفيات أمم إفريقيا 2019.