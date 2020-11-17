تعرف على برنامج منتخب مصر بعد العودة من توجو.. مسحة ومنع المغادرة للكل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:51

كتب : أحمد الخولي

مصر - توجو

من المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر عقب مواجهة توجو إلى القاهرة في السادسة من صباح غد الأربعاء.

وفاز منتخب مصر على ضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 اليوم الثلاثاء.

وفور وصول البعثة سيخضع جميع أعضائها لمسحة للكشف عن فيروس كورونا.

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وبعد ذلك سيتوجه الجميع للمكوث في أحد فنادق القاهرة ولن يُسمح لأي شخص بالمغادرة إلا بعد ظهور نتائج المسحات.

ومن تظهر سلبية مسحته سوف يغادر بشكل طبيعي، أما من أصيب بالفيروس فسيتم عزله والتعامل معه وفقا للبروتوكولات المتبعة في تلك الحالات.

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