البدري يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ضد توجو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:39

كتب : أحمد الخولي

أيمن أشرف - الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف لاعب الفراعنة.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

وقال البدري في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أيمن أشرف تعرض لكدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة".

وتعرض أيمن أشرف للإصابة في منتصف لقاء مصر وتوجو وتلقى العلاج وعاد لاستكمال اللقاء.

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لكنه أصيب مجددا وتم استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في استاد القاهرة.

وفاز منتخب مصر على ضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

أيمن أشرف مصر توجو الأهلي
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