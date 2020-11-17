تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام تنزانيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي

يبدأ الثنائي علي معلول وفرجاني ساسي بشكل أساسي مع منتخب تونس أمام تنزانيا.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

ويحل منتخب تونس ضيفا على تنزانيا في ختام مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وجاء تشكيل تونس الأساسي كالآتي:

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حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - علي معلول.

الوسط: أمين بن عمر - إلياس سخيري - فرجاني ساسي.

الهجوم: سيف الدين خاوي - يوسف المساكني - وهبي خرزي.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن غينيا الإستوائية أقرب المنافسين.

تونس فرجاني ساسي علي معلول
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