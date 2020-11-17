تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام تنزانيا

يبدأ الثنائي علي معلول وفرجاني ساسي بشكل أساسي مع منتخب تونس أمام تنزانيا.

ويحل منتخب تونس ضيفا على تنزانيا في ختام مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وجاء تشكيل تونس الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - علي معلول.

الوسط: أمين بن عمر - إلياس سخيري - فرجاني ساسي.

الهجوم: سيف الدين خاوي - يوسف المساكني - وهبي خرزي.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن غينيا الإستوائية أقرب المنافسين.