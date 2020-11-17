تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام تنزانيا
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:13
كتب : FilGoal
يبدأ الثنائي علي معلول وفرجاني ساسي بشكل أساسي مع منتخب تونس أمام تنزانيا.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
علي معلول
النادي : الأهلي
ويحل منتخب تونس ضيفا على تنزانيا في ختام مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
وجاء تشكيل تونس الأساسي كالآتي:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - علي معلول.
الوسط: أمين بن عمر - إلياس سخيري - فرجاني ساسي.
الهجوم: سيف الدين خاوي - يوسف المساكني - وهبي خرزي.
ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن غينيا الإستوائية أقرب المنافسين.