تحت أنظار بنشرقي.. فوز المغرب على إفريقيا الوسطى بثنائية

واصل منتخب المغرب انتصاراته وحقق الفوز على إفريقيا الوسطى بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن موريتانيا أٌقرب منافسيه.

وافتتح حكيم زياش التسجيل في الدقيقة 39 قبل أن يقتل يوسف العربي اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 91.

ولم يشارك أشرف بنشرقي في المباراة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

ويفصل منتخب المغرب نقطة واحدة لضمان التأهل الرسمي إلى أمم إفريقيا المقرر لها يناير 2022 في الكاميرون.

ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة في شهر مارس أمام موريتانيا.

ويحتل منتخب بوروندي المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن إفريقيا الوسطى.