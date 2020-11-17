رسالتان من صلاح والنني عقب انتصار مصر على توجو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:05

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

هنأ محمد صلاح ومحمد النني لاعبا منتخب مصر زملائهم في الفريق والجمهور بالفوز الذي تحقق على توجو اليوم الثلاثاء.

وفاز منتخب مصر على ضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وغاب صلاح عن المباراتين بداعي إصابته بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
الصدارة في قبضة الفراعنة.. مصر تُسقط توجو بثلاثية جميلة خسارة أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية بمشاركة جيرالدو وبابل نادي السكة يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الحضري.. واللاعب يدرس العودة

فيما شارك النني في لقاء الذهاب وتأكد إصابته بفيروس كورونا قبل لقاء الإياب.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فور نهاية المباراة "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

فيما قال النني عبر حسابه بذات الموقع: "مبروووووووك يارجالة ومبروك لكابتن حسام والجهاز الفني كله ومبرووووووك لمصر وجمهورها".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القمر قبل جولتين على نهاية التصفيات.

صلاح النني مصر توجو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر - منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل 3 دقيقة | مصر
البدري يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ضد توجو 4 دقيقة | إفريقيا
تشكيل مصر الأولمبي - جاد في حراسة المرمى والهجوم بـ ريان وصلاح محسن أمام البرازيل 21 دقيقة | مصر
تشكيل تونس - معلول وساسي أساسيان أمام تنزانيا 30 دقيقة | إفريقيا
تحت أنظار بنشرقي.. فوز المغرب على إفريقيا الوسطى بثنائية 36 دقيقة | إفريقيا
رسالتان من صلاح والنني عقب انتصار مصر على توجو 38 دقيقة | إفريقيا
الصدارة في قبضة الفراعنة.. مصر تُسقط توجو بثلاثية جميلة 48 دقيقة | إفريقيا
خسارة أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية بمشاركة جيرالدو وبابل 48 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك