رسالتان من صلاح والنني عقب انتصار مصر على توجو

هنأ محمد صلاح ومحمد النني لاعبا منتخب مصر زملائهم في الفريق والجمهور بالفوز الذي تحقق على توجو اليوم الثلاثاء.

وفاز منتخب مصر على ضيفه توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وغاب صلاح عن المباراتين بداعي إصابته بفيروس كورونا.

فيما شارك النني في لقاء الذهاب وتأكد إصابته بفيروس كورونا قبل لقاء الإياب.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فور نهاية المباراة "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله🇪🇬❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) November 17, 2020

فيما قال النني عبر حسابه بذات الموقع: "مبروووووووك يارجالة ومبروك لكابتن حسام والجهاز الفني كله ومبرووووووك لمصر وجمهورها".

مبروووووووك يارجالة ومبروك لكابتن حسام والجهاز الفني كله ومبرووووووك لمصر وجمهورها 👏👏👏👏🇪🇬🇪🇬🇪🇬💪🏼💪🏼💪🏼 — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 17, 2020

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القمر قبل جولتين على نهاية التصفيات.