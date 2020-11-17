خسارة أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية بمشاركة جيرالدو وبابل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

أنجولا

خسارة جديدة تعرض لها منتخب أنجولا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا وهذه المرة أمام الكونغو الديمقراطية.

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في تحقيق ثلاث نقاط غالية على حساب أنجولا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وشارك جيرالدو لاعب النادي الأهلي أساسيا في اللقاء حتى الدقيقة 61، بينما شارك أري بابل الوافد الجديد للإسماعيلي بديلا لجيرالدو.

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وسجل كيبانو هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد في الدقيقة 64 من المباراة ليرفع رصيد بلاده إلى 6 نقاط من أربع جولات.

ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد نقطة واحدة من التعادل أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة السابقة.

ويتصدر منتخبا جامبيا والجابون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط والأفضلية لجامبيا بفارق الأهداف.

أنجولا جيرالدو أري بابل
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