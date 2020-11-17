إثيوبيا تهزم النيجر بثلاثية وتشعل المجموعة بعد تعادل كوت ديفوار ومدغشقر

نجح منتخب إثيوبيا في تحقيق فوز ثمين على النيجر ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ليشعل مجموعته.

وكان منتخب مدغشقر قد تعادل أمام كوت ديفوار بهدف لكل فريق في نفس المجموعة.

وتغلب منتخب إثيوبيا على النيجر بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

أما كوت ديفوار ومدغشقر فيتساويان بـ 7 نقاط لكل منهما بعد مرور 4 جولات لكن المواجهات المباشرة لصالح المنتخب الإيفواري.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مباراته المقبلة أمام النيجر، بينما يستضيف منتخب إثيوبيا فريق مدغشقر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

بينما انتهت مواجهة ليسوتو وبنين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة الأخيرة، ليرفع بنين رصيده إلى 7 نقاط مع نيجيريا ويبتعدا عن ليسوتو وسيراليون بنقطتين لكل منهما.

وتعادل منتخب رواندا مع كاب فيردي سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة السادسة.