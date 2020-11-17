إثيوبيا تهزم النيجر بثلاثية وتشعل المجموعة بعد تعادل كوت ديفوار ومدغشقر

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

إثيوبيا

نجح منتخب إثيوبيا في تحقيق فوز ثمين على النيجر ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ليشعل مجموعته.

وكان منتخب مدغشقر قد تعادل أمام كوت ديفوار بهدف لكل فريق في نفس المجموعة.

وتغلب منتخب إثيوبيا على النيجر بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

أخبار متعلقة
تشكيل المغرب - حكيمي وزياش أساسيان أمام إفريقيا الوسطى.. وبنشرقي على مقاعد البدلاء هدف قاتل +90 ينصر السودان على غانا وينعش آمالهم في التأهل لأمم إفريقيا خبر في الجول - المصري يدرس تسويق مفتاح طقطق في منطقة شمال إفريقيا وزير الرياضة: التفتيش على الزمالك حدث لكل الأندية.. وموقف الجمهور من نهائي إفريقيا

أما كوت ديفوار ومدغشقر فيتساويان بـ 7 نقاط لكل منهما بعد مرور 4 جولات لكن المواجهات المباشرة لصالح المنتخب الإيفواري.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مباراته المقبلة أمام النيجر، بينما يستضيف منتخب إثيوبيا فريق مدغشقر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

بينما انتهت مواجهة ليسوتو وبنين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة الأخيرة، ليرفع بنين رصيده إلى 7 نقاط مع نيجيريا ويبتعدا عن ليسوتو وسيراليون بنقطتين لكل منهما.

وتعادل منتخب رواندا مع كاب فيردي سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة السادسة.

منتخب إثيوبيا تصفيات مؤهلة لأمم إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد فضل: أبلغت الاتحاد الإفريقي بانزعاجنا من تأخر ظهور نتائج المسحات 8 دقيقة | إفريقيا
تريزيجيه يغادر توجو على متن طائرة خاصة من أستون فيلا 24 دقيقة | مصر
مباشر - إسبانيا (1) - (0) ألمانيا.. موراتا جووول 35 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - بعد اجتماع الفريق بمجلس الإدارة.. قرار برحيل الجهاز الفني لسلة الزمالك 53 دقيقة | رياضات أخرى
البدري: هذا سبب كثرة التبديلات في التشكيل.. وهدفنا أكبر من التأهل لأمم إفريقيا 58 دقيقة | إفريقيا
أرقام من فوز مصر على توجو.. انتصار خارجي غائب منذ أكثر من عامين ساعة | منتخب مصر
تعرف على برنامج منتخب مصر بعد العودة من توجو.. مسحة ومنع المغادرة للكل ساعة | إفريقيا
مباشر - مصر الأولمبي (1)-(1) البرازيل الأولمبي.. جووووووووووول العراقي والتعادل ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك