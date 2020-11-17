تشكيل المغرب - حكيمي وزياش أساسيان أمام إفريقيا الوسطى.. وبنشرقي على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع المغرب أمام السنغال

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الأساسي لأسود الأطلس وضم أشرف حكيمي وحكيم زياش أساسيان.

ويلعب المغرب أمام إفريقيا الوسطى ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وجاء أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: إسماعيل الحداد من الوداد إلى الدوري القطري بمشاركة بنشرقي.. المغرب يسحق إفريقيا الوسطى برباعية تقرير مغربي: جمال سلامي مستمر مع الرجاء ويختار مساعده الجديد ميلوول لـ في الجول: رغبة رامز حفظ الله هي ما حسمت اختياره لـ المغرب وليس مصر

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سامي مايي – نايف أكرد – عصام شباك – غانم سايس.

الوسط: سفيان أمرابط – أيمن برقوق – عادل تاعرابت – حكيم زياش - أشرف حكيمي .

الهجوم: يوسف النصيري.

ويحتل المغرب صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن موريتانيا.

أما إفريقيا الوسطى فيتذيل الترتيب بعد مرور ثلاث جولات برصيد 3 نقاط.

المغرب أشرف بنشرقي زياش حكيمي
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد فضل: أبلغت الاتحاد الإفريقي بانزعاجنا من تأخر ظهور نتائج المسحات 8 دقيقة | إفريقيا
تريزيجيه يغادر توجو على متن طائرة خاصة من أستون فيلا 24 دقيقة | مصر
مباشر - إسبانيا (1) - (0) ألمانيا.. موراتا جووول 35 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - بعد اجتماع الفريق بمجلس الإدارة.. قرار برحيل الجهاز الفني لسلة الزمالك 53 دقيقة | رياضات أخرى
البدري: هذا سبب كثرة التبديلات في التشكيل.. وهدفنا أكبر من التأهل لأمم إفريقيا 58 دقيقة | إفريقيا
أرقام من فوز مصر على توجو.. انتصار خارجي غائب منذ أكثر من عامين ساعة | منتخب مصر
تعرف على برنامج منتخب مصر بعد العودة من توجو.. مسحة ومنع المغادرة للكل ساعة | إفريقيا
مباشر - مصر الأولمبي (1)-(1) البرازيل الأولمبي.. جووووووووووول العراقي والتعادل ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك