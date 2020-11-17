تشكيل المغرب - حكيمي وزياش أساسيان أمام إفريقيا الوسطى.. وبنشرقي على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 17:23
كتب : FilGoal
أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الأساسي لأسود الأطلس وضم أشرف حكيمي وحكيم زياش أساسيان.
ويلعب المغرب أمام إفريقيا الوسطى ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
وجاء أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سامي مايي – نايف أكرد – عصام شباك – غانم سايس.
الوسط: سفيان أمرابط – أيمن برقوق – عادل تاعرابت – حكيم زياش - أشرف حكيمي .
الهجوم: يوسف النصيري.
ويحتل المغرب صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن موريتانيا.
أما إفريقيا الوسطى فيتذيل الترتيب بعد مرور ثلاث جولات برصيد 3 نقاط.