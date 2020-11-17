هدف قاتل +90 ينصر السودان على غانا وينعش آمالهم في التأهل لأمم إفريقيا

نجح منتخب السودان في خطف فوزا قاتلا من ضيفه غانا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

واستضاف منتخب السودان منافسه غانا في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد عبد الرحمن برأسية في الدقيقة 92.

ذلك الانتصار رفع رصيد منتخب السودان إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة خلف غانا وجنوب إفريقيا صاحبي التسع نقاط.

ويتبقى لمنتخب السودان مباراتين، الأولى ضد ساوتومي وبرينسيب خارج ملعبه، ويستضيف جنوب إفريقيا في الجولة الاخيرة في التوقف الدولي في شهر مارس المقبل.

ولم يتأهل منتخب السودان لكأس أمم إفريقيا منذ نسخة عام 2012 والتي بلغ فيها ربع النهائي.