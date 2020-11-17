تعديل في مسابقة التوقعات لمباراة توتنام ومانشستر سيتي

مع العودة من فترة التوقف الدولي، ستعود مسابقات الأندية لتصدر المشهد من جديد، ومعها تعود مسابقة التوقعات مرة أخرى.

مسابقة التوقعات تشهد تعديلا جديدا. نرغب من كل الجماهير التي أدلت بتوقعاتها لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

FilGoal.com يطلب من زواره ومحبي مسابقة التوقعات وروادها أن يتوقعوا نتيجة وأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنام من جديد. بالضغط هنا.

ويأتي ذلك لأنه حدث خطأ تقني تسبب في ذلك ونعتذر عنه، ويجب أن يتوقع كل من توقع سابقا من جديد.