تعديل في مسابقة التوقعات لمباراة توتنام ومانشستر سيتي

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

مسابقة التوقعات

مع العودة من فترة التوقف الدولي، ستعود مسابقات الأندية لتصدر المشهد من جديد، ومعها تعود مسابقة التوقعات مرة أخرى.

مسابقة التوقعات تشهد تعديلا جديدا. نرغب من كل الجماهير التي أدلت بتوقعاتها لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

FilGoal.com يطلب من زواره ومحبي مسابقة التوقعات وروادها أن يتوقعوا نتيجة وأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنام من جديد. بالضغط هنا.

أخبار متعلقة
توقع نتيجة الرجاء والزمالك لتربح موبايل سامسونج A70 توقع نتيجة الوداد والأهلي لتربح موبايل سامسونج A70 توقع مباريات الدوري الإنجليزي لتربح موبايل سامسونج A70

ويأتي ذلك لأنه حدث خطأ تقني تسبب في ذلك ونعتذر عنه، ويجب أن يتوقع كل من توقع سابقا من جديد.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام الشيخ في التدريبات الجماعية.. وتأهيل للسولية وهاني 7 دقيقة | مصر
تشكيل المنتخب – 7 تغييرات من البدري.. كوكا وأفشة أساسيان ضد توجو 11 دقيقة | منتخب مصر
وزير الرياضة: اتحاد الكرة لم يقصر في حفل تكريم صلاح 27 دقيقة | منتخب مصر
تعديل في مسابقة التوقعات لمباراة توتنام ومانشستر سيتي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يوضح أهمية تواجد شباب الأكاديمية في مكان واحد مع كبار ليفربول 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - مسحة لحازم إمام من سيارته وانتظام أوباما في التدريبات الجماعية 44 دقيقة | مصر
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: ملامح قائمة الموسم المقبل تخلو من الأجانب القدامى 50 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد البرازيلي يعلن سلبية مسحة تيليس وجاهزيته لمواجهة أوروجواي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك