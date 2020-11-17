كلوب يوضح أهمية تواجد شباب الأكاديمية في مكان واحد مع كبار ليفربول

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب أهمية تواجد لاعبي الأكاديمية مع الفريق الأول في مكان واحد، وذلك بعد انتقال فرق النادي ككل لمقر تدريب جديد.

فريق ليفربول الأول أنهى فترة امتدت لأكثر من 50 عاما في التدرب بمقر ميلوود، ليبدأ التدرب في مقره الجديد بمنطقة كيربي يوم الثلاثاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا من نوع المدربين الذين يريدون أن يكونوا على اتصال مع هؤلاء الأولاد. أريد أن أعرف عنهم وأريد أن أراهم وأريد أن أعطي للمدربين الآخرين الفرصة لمشاهدة تدريباتنا".

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وأضاف المدرب الألماني "ليس لدينا أي أسرار في النادي، لذا من يريد مشاهدة جلسة تدريب للفريق الأول يمكنه فعل ذلك".

وتابع "الأمر الآخر هو أنه يمكننا مشاهدة تدريبات الشباب أيضاً لأننا نمضي 8 أو 9 أو 10 أو 11 ساعة يوميا داخل النادي".

وأكمل "هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها ولكن هناك بالطبع أوقات فراغ أيضاً. في هذه الأوقات أود مشاهدة تدريبات فرق دون 12 عاماً و13 عاماً و14 عاماً و15 عاماً، فقط لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأولاد".

وأتم كلوب "سيساعد هذا الأمر على تحسين عملنا بشكل كبير. العلاقة مع الأكاديمية ستكون أقوى من أي وقت مضى وهذا جيد للغاية".

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي بالتدرب في المقر الجديد يوم الثلاثاء بدون اللاعبين الدوليين استعدادا لمباراة الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي عقب فترة التوقف الدولي.

يورجن كلوب ليفربول
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