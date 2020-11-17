الاتحاد البرازيلي يعلن سلبية مسحة تيليس وجاهزيته لمواجهة أوروجواي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سلبية مسحة أليكس تيليس مدافعه ولاعب مانشستر يونايتد، ومن ثم جاهزيته لخوض مواجهة أوروجواي.

ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: "المدافع كان لديه المرض وبدون أعراض وغير قابل للنقل، لكنه لم يكن ليسافر إلى أوروجواي بناء على هذه التفاصيل".

وواصل "على الرغم من ذلك، جاءت نتيجة الفحص الأخير سلبية ومن ثم أصبح جاهزا لخوض اللقاء.

وأعلن أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد إصابة تيليس بفيروس كورونا في شهر أكتوبر الماضي وغاب عن مواجهات فريقه طيلة الفترة الماضية، إلا أنه سيعود للعب مع فريقه ومنتخب بلاده.

ومن المتوقع أن يتواجد تيليس بدون مشاكل في الواحدة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة خلال مواجهة أوروجواي ضد البرازيل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وشارك تيليس كبديل ضد فنزويلا في انتصار منتخب البرازيل بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من التصفيات يوم الجمعة.