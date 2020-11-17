رابطة الدوري الإنجليزي: 16 حالة كورونا في فرق المسابقة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 16 حالة مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 9 و15 نوفمبر، تم اختبار 1207 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 16 حالة إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

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ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

خلال الأسبوع المنصرم، تم الكشف عن إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال بالفيروس أثناء معسكر منتخب مصر، ولكن تم الإعلان عن طريق الجانب المصري، وليس رابطة الدوري الإنجليزي.

كما أعلن المنتخب البرازيلي إصابة مدافع مانشستر يونايتد أليكس تيليس بفيروس كورونا أيضا.

16 حالة هو الرقم الأعلى فحوصات الدوري الإنجليزي لفيروس كورونا التي تقام أسبوعيا، كان الرقم الأعلى هو 10 حالات.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة الثامنة من الموسم الجديد الذي يقام بدون حضور جماهيري.

الموسم الماضي توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

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