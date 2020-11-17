راشفورد يطلق حملة خيرية جديدة لمساعدة الأطفال

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه القاتل لمانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

أطلق ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد حملة "نادي الكتاب" والتي تستهدف مساعدة الأطفال على القراء والتثقف في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعاون اللاعب في الحملة مع مؤسسة ماكميلان لكتب الأطفال من أجل التوعية بأهمية القراءة والثقافة للأطفال في كافة الطبقات المختلفة.

وقال راشفورد إنه تمنى لو حصل على فرصة للقراءة في سن مبكرة في حياته، موضحا أن عائلته فضلت الطعام على الكتب بسبب قلة المال.

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في حين أن مؤسسة ماكميلان قالت إنها ستركز على منح الكتب للأطفال الأكثر عرضة والفقراء والأقل أفضلية في الحصول عليها.

وكانت المملكة البريطانية قد قلدت راشفورد نجم يونايتد رتبة عضو الإمبراطورية، بعد مساهماته الكبيرة لمساعدة الأطفال خلال فترة تفشي وباء كوفيد 19.

صاحب الـ23 عاما ساعد أطفال بريطانيا الفقراء والأكثر عرضة لخطر عدم الحصول على الطعام بسبب فقدان آبائهم وذويهم للوظائف أو وقوعهم تحت خط الفقر، وأطعمهم خلال فترة الإغلاق والتوقف، واستمر في حملته حتى وقتنا الحالي منذ شهر مارس الماضي.

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