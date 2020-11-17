حوار ممتع بين ساسي ومعلول.. عن حب جمهور مصر والنهائي الحلم و"الثالثة ثابتة"

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي

في إطار وجودهما في معسكر منتخب تونس، تحدث نجم الزمالك فرجاني ساسي، ونجم الأهلي علي معلول، عن مباراة النهائي المرتقبة بين الفريقين يوم 27 نوفمبر على لقب دوري أبطال إفريقيا.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
الأهلي

وقال ساسي لـ بي إن سبورتس: "معلول محبوب جدا في مصر، وجمهور الزمالك والجمهور المصري أيضا أحبني، وهذا ظهر من تشجيعهم لي في كأس أمم إفريقيا، بالتأكيد جمهور الأهلي كان سيساندنا لو كان معلول موجودا أيضا".

أما معلول فقال: "حضرت إلى مصر قبل فرجاني بعامين. حب الناس في مصر لنا كبير، ولنحافظ عليه يجب أن نحافظ على المستوى والاحترام".

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وعن النهائي قال ساسي: "هذا أول نهائي للزمالك منذ عام 2002 (الزمالك تأهل للنهائي أمام صنداونز في 2016). قبل مباراة الذهاب ضد الرجاء كانت فترة صعبة علي (بسبب الإصابة بكورونا) ولكن فعلت كل ما أقدر عليه للمشاركة، ولكن الحمد لله في الإياب كنت حاسما بهدف وصناعة. الحمد لله كنت أحد أسباب تأهل الزمالك للنهائي الحلم. معلول أخي ولعبنا معا في الصفاقسي والمنتخب لكن نتمنى النصر لنا".

ليرد معلول: "سوء الحظ حرمني من النهائي مرتين مع الأهلي (أمام الوداد 2017، والترجي 2018). كنا الأقرب في كل مرة لكن الكرة مكسب وخسارة، والثالثة ثابتة إن شاء الله. المباراة دربي كبير بيننا، وبيني وبين فرجاني، لكن كرة قدم فقط بعيد عن أي شيء آخر. أتمنى أن يكون الأهلي في يوم كبير".

علي معلول فرجاني ساسي الأهلي الزمالك
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