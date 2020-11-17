مواعيد مباريات الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. مصر تواجه توجو والأولمبي ضد البرازيل

يواجه منتخب مصر الأول نظيره منتخب توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 7" بتعليق أحمد الطيب.

كما يواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره البرازيلي ضمن بطولة ودية مصغرة، في التاسعة مساء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويواجه منتخب السعودية نظيره الجامايكي ضمن مباراة ودية دولية في السادسة والنصف مساء على قناة "السعودية الرياضية 1".

وفي الثالثة عصرا يواجه منتخب السودان نظيره غانا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويحل منتخب المغرب ضيفا على جمهورية أفريقيا الوسطى في السادسة مساء ضمن التصفيات على قناة "بي إن سبورتس 8".

ويستضيف منتخب تنزانيا نظيره التونسي في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويواجه منتخب إسبانيا ضيفه ألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية في التاسعة و45 دقيقة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1".

وتقام مباراة أوروجواي ضد البرازيل ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الواحد فجرا، على قناة "بي إن سبورتس2".

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