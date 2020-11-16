توجو لـ في الجول: ليس لدينا إصابات جديدة بكورونا قبل لقاء مصر

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 22:50

كتب : محمد عبد العظيم

الونش - منتخب مصر - توجو

كشف أوجستين أميجا المتحدث الرسمي للاتحاد التوجولي لكرة القدم عدم وجود أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب بلاده.

ويستضيف منتخب توجو منافسه مصر غدا الثلاثاء في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد التوجولي لـFilGoal.com: " المسحة التي خضع لها جميع افراد المنتخب الذين شاركوا في المباراة الأولى جاءت سلبية ولا يوجد أي إصابات جديدة بكورونا لدينا والجميع جاهز للمباراة".

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وأتم "الحالة الوحيدة المصابة لدينا هي للاعب سيرجي سيكو المصاب قبل مباراة القاهرة وهو في مصر يخضع للعزل ولم يسافر معنا لتوجو".

وخسر منتخب توجو السبت الماضي من الفراعنة في استاد القاهرة بهدف دون رد.

ويعاني منتخب مصر من غياب محمد النني ومحمد صلاح عن اللقاء المقبل لإصابتهما بفيروس كورونا.

توجو مصر
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