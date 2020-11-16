كاف يستنكر ما حدث لمنتخب الجابون في مطار بانجول.. ويحول الأمر للجنة التأديبية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

منتخب الجابون

دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الإثنين مع ممثلين عن اتحادي الجابون وجامبيا بسبب ما حدث في مطار بانجول.

وكان منتخب الجابون قد تعرض للاحتجاز لعدة ساعات في مطار بانجول بدولة جامبيا قبل السماح له بالدخول إلى الأراضي الجامبية.

وخسر منتخب الجابون أمام جامبيا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة
الإصابة تجبر أوباميانج على مغادرة معسكر الجابون مدرب الجابون: الفراعنة مرشحون للتأهل من مجموعة تصفيات المونديال لهذه الأسباب مدرب الجابون: صلاح لاعب هام لمصر مثل أوباميانج.. وفضلت العودة لفرنسا بدلا من الاستمرار في سموحة الجابون.. أكبر من مواجهة بين صلاح وأوباميانج

وأعرب أمين عام كاف عن أسفه الشديد لهذا الموقف المؤسف ثم قام بإبلاغ الطرفين بقراره باستدعاء اللجنة التأديبية من أجل فحص أسباب هذا الحادث، لتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المترتبة على ذلك.

ورحب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالحالة الذهنية للطرفين، الذين تبادلا الآراء بكل احترام.

ويتصدر منتخب جامبيا المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الجابون، بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأنجولا تتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويلعب منتخبا أنجولا والكونغو الديمقراطية غدا الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

الجابون جامبيا تصفيات إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
نادي زد: أتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا 25 دقيقة | الدوري المصري
محمد فضل: مسحة للمنتخب فور الوصول إلى القاهرة والانتظار في الفندق لحين ظهور النتائج 26 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: التفتيش على الزمالك حدث لكل الأندية.. وموقف الجمهور من نهائي إفريقيا 32 دقيقة | مصر
مدرب طائرة الزمالك: اكتشفت إصابتي بـ كورونا بسبب معاناتي من الأعراض.. لدينا 6 لاعبين مصابين 37 دقيقة | رياضات أخرى
فيديو في الجول – ماذا يجمع مواليد برج العقرب في كرة القدم 47 دقيقة | حكايات في الجول
تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
توجو لـ في الجول: ليس لدينا إصابات جديدة بكورونا قبل لقاء مصر ساعة | إفريقيا
مصر ضد توجو - طه إسماعيل لـ في الجول: التغييرات ستكون في أضيق الحدود ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك