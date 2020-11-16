كاف يستنكر ما حدث لمنتخب الجابون في مطار بانجول.. ويحول الأمر للجنة التأديبية

دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الإثنين مع ممثلين عن اتحادي الجابون وجامبيا بسبب ما حدث في مطار بانجول.

وكان منتخب الجابون قد تعرض للاحتجاز لعدة ساعات في مطار بانجول بدولة جامبيا قبل السماح له بالدخول إلى الأراضي الجامبية.

وخسر منتخب الجابون أمام جامبيا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأعرب أمين عام كاف عن أسفه الشديد لهذا الموقف المؤسف ثم قام بإبلاغ الطرفين بقراره باستدعاء اللجنة التأديبية من أجل فحص أسباب هذا الحادث، لتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المترتبة على ذلك.

ورحب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالحالة الذهنية للطرفين، الذين تبادلا الآراء بكل احترام.

ويتصدر منتخب جامبيا المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الجابون، بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأنجولا تتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويلعب منتخبا أنجولا والكونغو الديمقراطية غدا الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.