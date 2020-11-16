مورينيو يسخر من التوقف الدولي: علي الاعتناء بنفسي بعد التدرب مع 6 لاعبين فقط

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام من كثرة التوقفات الدولية في ظل ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بسببه وكان آخرهم لاعب الفريق مات دوهيرتي.

ونشر مورينيو صورة لنفسه وهو يتدرب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أسبوع رائع من كرة القدم ومشاعر كبيرة في مباريات المنتخب".

وتابع "مباريات ودية رائعة وأمان تام، ونتائج اختبارات فيروس كورونا تأتي بعد لعب المباريات".

وأضاف "أشخاص عشوائيون على أرض الملعب بينما التدريبات تقام وأكثر من ذلك بكثير".

وأتم مورينيو "بعد جلسة تدريبية أخرى مع 6 لاعبين فقط حان الوقت للاعتناء بنفسي".

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وشهد التوقف الدولي الحالي ثبوت إيجابية لاعبين بفيروس كورونا بعد خوضهم بعض المباريات أو تأتي نتائج الاختبارات أثناء اللقاء بالفعل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن آلان براوني لاعب منتخب أيرلندا تأكد إصابته بالفيروس المستجد عقب 24 ساعة فقط من لعبه للودية ضد إنجلترا.

وهو ما تسبب في نقل العدوى لزميله في المنتخب ولاعب توتنام.

ويستعد توتنام لملاقاة مانشستر سيتي السبت المقبل في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.