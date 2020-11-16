بيان - الزمالك عن التفتيش القضائي: لماذا يحدث ذلك في هذا التوقيت من بعض الجهات الرياضية؟

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 21:19

كتب : إبراهيم رمضان

شعار الزمالك

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانا رسميا تحت عنوان "سؤال يطرح نفسه!!" بخصوص لجان التفتيش من وزارة الرياضة على النادي.

وقال النادي في بيانه، نصا،: " السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بين جماهير وأعضاء الزمالك في هذه الأيام والذي يعيد إليهم ذاكرة الأمس، عندما شكل المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق لجنة مالية للتفتيش على نادي الزمالك وقبض يديها على كل كبيرة وصغيرة لمحاصرة النادي الذي كان يعيش أزهى أيامه تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور".

"وخرجت اللجنة كما جاءت دون وجود أي مخالفات بل أنها تسببت فى كشف أسرار كثيرة منها التعاقد مع عبد الله السعيد الذي كان قد وقع عقودا مع النادي في الموعد القانوني".

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"السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يكرر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي نفس سيناريو خالد عبد العزيز ويقوم بتشكيل لجان للتفتيش على النادي دون داع في الوقت الذي يعيش فيه نادي الزمالك حالة من الاستقرار الفني والإداري".

"الدكتور أشرف صبحي سبق أن قام بزيارة النادي وأشاد بالطفرة الإدارية والإنشائية بجانب فرع 6 أكتوبر، وتعظيم الموارد المالية في النادي التي يقوم بها مجلس الإدارة، ووصف النادي بأنه قدوة للأندية الرياضية في مصر بشأن التعامل الإداري والمالي".

"السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا يحدث ذلك في هذا التوقيت مع نادي الزمالك من بعض الجهات الرياضية؟".

وكان وزير الرياضة قد كشف في تصريحاته السابقة عن اقتراب انتهاء التفتيش القضائي على نادي الزمالك.

وكشف الوزير وقتها "عندما تنتهي اللجنة وتُعلن النتائج سنتخذ الإجراءات". (طالع التفاصيل)

الزمالك وزارة الرياضة
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