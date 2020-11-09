وزير الرياضة: التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء.. سنطبق القانون

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اقتراب انتهاء التفتيش القضائي على نادي الزمالك.

وقال الوزير: " التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء بشكل كبير وخلال فترة وجيزة سنرى التقارير".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد " نتخذ الإجراءات القانونية وسنطبق القانون على كل المجريات وباللوائح وكل شيء".

أخبار متعلقة
قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 أسامة جلال: المقابل المادي حال دون انضمامي للأهلي.. والزمالك فاوضني عواد لـ في الجول: لا أتفاوض مع الإسماعيلي أو كليوباترا.. تركيزي على الزمالك وإسعاد جماهيره انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو

وأجاب الوزير على سؤال (هل يوجد مخالفات مالية في الزمالك؟) قائلا: "عندما تنتهي اللجنة وتُعلن النتائج سنتخذ الإجراءات".

وأوضح "اللجنة مزدوجة بين جهاز مركزي ومسؤولياته ووزارة الشباب والرياضة. اللجنتان لديهما ‫صفة الضبطية القضائية".

وأشار وزير الرياضة إلى " التفتيش على الكل وليس الزمالك فقط وتلك طريقة عمل جديدة للوزارة وسنسير على كل المؤسسات كل 3 أشهر".

وأكمل حديثه قائلا: " الفترة المقبلة ستشهد إخراج النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية".

وشدد أشرف صبحي على " نحافظ على مؤسساتنا وهذا هو هدفنا وهو الحفاظ على الكرة والرياضة والإجراءات القانونية لا تكون ضد مؤسسة".

الزمالك تفتيش قضائي وزارة الرياضة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: لا يجوز لوزير الرياضة حل المجلس حتى إذا وجد مخالفات 6 دقيقة | مصر
كلوب: كل شهور موسم الدوري الإنجليزي أصبحت مثل ديسمبر 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة: التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء.. سنطبق القانون ساعة | مصر
إصابة نبيل عماد "دونجا" بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
بيانيتش: ألعب لأفضل ناد في العالم وهدفي الألقاب الكبيرة.. كانت أمامي فرصة للانضمام إلى إنتر ساعة |
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مفاوضات بين المساكني والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
انتظام أجايي وبادجي في مران الأهلي.. وحديث بين موسيماني وسعد سمير 2 ساعة | مصر
مدرب أستون فيلا: هذا أكثر ما أسعدني في لقاء أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك