البطل يتأهل لأمم إفريقيا.. الجزائر تعادل مع زيمبابوي في ليلة تألق محرز

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

ضمن منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا النسخة الماضية تأهله للبطولة الإفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون، بعد التعادل أمام زيمبابوي.

منتخب الجزائر تعادل أمام زيمبابوي بهدفين لكل منتخب في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

الجزائر تقدمت مرتين بفضل المتألق رياض محرز، الذي صنع الهدف الأول بعرضية متقنة حولها أندي ديلور برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 33.

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وبعدها مباشرة سجل رياض محرز هدفا ولا أروع ولا أجمل بعد استلامة بالكعب وانفراد وتلاعب بدفاع المنتخب الزيمبابوي.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص كنوليدج موسونا النتيجة بهدف أول لمنتخب زيمبابوي من ركلة حرة متقنة.

وأدرك برنس دودي هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد تسديدة فشل رايس مبولحي في التعامل معها في الدقيقة 82.

وواصل منتخب الجزائر للمباراة رقم 22 على التوالي بلا هزيمة.

وأصبح منتخب الجزائر هو ثاني منتخب يضمن التواجد في أمم إفريقيا المقبلة بعد منتخب السنغال.

الجزائر في صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، بينما منتخب زيمبابوي في الوصافة بـ 5 نقاط، ثم زامبيا 3 نقاط من 3 مباريات وبوتسوانا نقطة من 3 مباريات.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى أمم إفريقيا في الكاميرون، باستثناء مجموعة البلد المستضيف للبطولة.

في إفريقيا الجزائر رياض محرز
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