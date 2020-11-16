مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن أنباء إصابة أليكس تيلليس بكورونا مجددا

أصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا اليوم الإثنين أوضح فيه أنه يتابع مع منتخب البرازيل عن كثب حالة الظهير الأيسر أليكس تيلليس بشأن ما يثار حول إصابته بفيروس كورونا مجددا.

ويتواجد تيلليس رفقة منتخب البرازيل لخوض مباراتين ضد فنزويلا وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر البيان أنه ليس معنى إيجابية عينة تيلليس مرة أخرى أنه أصيب بالفيروس مجددا.

وأضاف البيان "الطاقم الطبي في مانشستر يونايتد يتابع الموقف عن قرب وسيخضع اللاعب لفحوصات فور عودته لإنجلترا الأسبوع الجاري".

وأتم البيان "نأمل أن يكون تيلليس قادرا على اللعب يوم السبت ضد وست بروميتش ألبيون".

ويعاني يونايتد من أزمة في الظهير الأيسر في ظل إصابة لوك شاو وابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.