مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن أنباء إصابة أليكس تيلليس بكورونا مجددا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 17:11

كتب : FilGoal

أليساندرو فلورينزي - أليكس تيلليس - دوري أبطال أوروبا

أصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا اليوم الإثنين أوضح فيه أنه يتابع مع منتخب البرازيل عن كثب حالة الظهير الأيسر أليكس تيلليس بشأن ما يثار حول إصابته بفيروس كورونا مجددا.

ويتواجد تيلليس رفقة منتخب البرازيل لخوض مباراتين ضد فنزويلا وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر البيان أنه ليس معنى إيجابية عينة تيلليس مرة أخرى أنه أصيب بالفيروس مجددا.

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وأضاف البيان "الطاقم الطبي في مانشستر يونايتد يتابع الموقف عن قرب وسيخضع اللاعب لفحوصات فور عودته لإنجلترا الأسبوع الجاري".

وأتم البيان "نأمل أن يكون تيلليس قادرا على اللعب يوم السبت ضد وست بروميتش ألبيون".

ويعاني يونايتد من أزمة في الظهير الأيسر في ظل إصابة لوك شاو وابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.

أليكس تيلليس مانشستر يونايتد
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