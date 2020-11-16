خبر في الجول - المصري يمنح علي ماهر صلاحيات مدير الكرة

قررت إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية منح علي ماهر مدرب الفريق صلاحيات مدير الكرة، بعد الاستقرار على عدم تعيين مدير للكرة في الموسم الجديد، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن علي ماهر مدرب الفريق طلب عدم وجود مدير للكرة وقدرته على القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية معا والتي تخص شؤون اللاعبين.

واقتنعت إدارة المصري بما طلبه علي ماهر، لتقرر أن يتولى شؤون الإدارة الفنية وإدارة الكرة في الفريق.

المصري أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي إلغاء منصب مدير الكرة حتى نهاية الموسم وترك مساحة العمل الفني والانضباطي للجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

وكان عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بالمصري قد أعلن عبر FilGoal.com رحيله عن منصبه في شهر سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يعين المصري أي مدير للكرة. (طالع التفاصيل)

المصري أنهى الموسم الماضي في الدوري في المركز السابع برصيد 48 نقطة.