المصري لـ في الجول: سنتقدم بشكوى لفيفا ضد سيمبوريه.. وإلغاء منصب مدير الكرة مؤقتا

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن فريقه كلف محامي النادي بالتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد سعيدو سيمبوريه لاعب الفريق، كما تم إلغاء منصب مدير الكرة حتى نهاية الموسم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الخولي قائلا: "كلفنا محامي النادي، نصر عزام، بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد سعيدو سيمبوريه لعدم التزامه بالانتظام في تدريبات الفريق".

وأضاف "اللاعب رفض كافة المحاولات للعودة رغم الإجراءات التي كان النادي يتخذها مع السفارة المصرية لاستخراج التأشيرة للاعب وحجز تذاكر الطيران".

وواصل "قرر مجلس الإدارة كذلك إلغاء منصب مدير الكرة حتى نهاية الموسم وترك مساحة العمل الفني والانضباطي للجهاز الفني بقيادة علي ماهر المدير الفني الذي يؤدي هذا الدور بكفاءة عالية".

وأتم "يتابع مجلس الإدارة المهام الإدارية وتنفيذها بشكل احترافي لتسهيل كافة أمور الفريق".

سيمبوريه يتخلف عن حضور تدريبات المصري منذ إعلان اكتشاف حالات فيروس كورونا في الفريق قبل لقاء الإسماعيلي.

وانضم سيمبوريه إلى المصري منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من فريق الداخلية.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة. سجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا رغم مشاركته كـ قلب دفاع في عديد من المباريات.