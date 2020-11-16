مدرب اسكتلندا يوضح جديد إصابة روبرتسون

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

أوضح ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا جديد إصابة مدافع ليفربول أندي روبرتسون.

وقال كلارك للصحفيين: "كانت حالة روبرتسون أسوأ قليلاً من البقية، ولهذا السبب لم أشركه ضد سلوفاكيا".

وأضاف "كانت مشاركته في مباراة سلوفاكيا ستكون مخاطرة كبيرة للغاية".

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وتابع "روبرتسون يسافر معنا إلى إسرائيل من أجل متابعة حالته على أمل أن يشارك في المباراة".

وأتم "سيكون ذلك جيدًا لأننا نرغب في وجود قائدنا على أرض الملعب".

وتشير التقارير إلى أن ظهير ليفربول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

روبرتسون هو أحدث الوجوه المنضمة لقائمة إصابات ليفربول، وخاصة خط الدفاع.

فالفريق فقد فيرجيل فان دايك وجو جوميز بسبب إصابات قوية في الركبة، كما أصيب ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي ضد مانشستر سيتي.

فابينيو لاعب الوسط الذي عاد للعب كقلب دفاع أصيب أيضا، بالإضافة إلى إصابة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا ولاعب الوسط أليكس أوكسلاد تشامبرلين.

فيما أصيب النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز بفيروس كورونا ويخضع لفترة الحجر الصحي في مصر.

كما تحوم الشكوك حول لحاق جوردن هندرسون بمباراة إنجلترا ضد أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء بسبب إصابة عضلية.

ويستعد حامل لقب الدوري الإنجليزي لملاقاة ليستر سيتي الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

أندي روبرتسون ليفربول اسكتلندا
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