وكيل مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: جوميز وقع على عقود تدريب المريخ السوداني

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 13:27

كتب : محمد عبد العظيم

ديديه جوميز

قال خالد سليمان وكيل أعمال ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي السابق، إن موكله قد وقع على عقود تدريب نادي المريخ السوداني، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح سليمان قائلا: "المدرب الفرنسي قام بتوقيع عقد لتدريب المريخ السوداني لمدة موسم، ويتواجد حاليا في فرنسا ووقع على العقود هناك".

وتابع "سيصل للسودان يوم الأربعاء لبدء مهمته الرسمية لتدريب الفريق، قبل بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي".

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وأتم "المفاوضات جاءت سريعة لرغبة الطرفين في إنهاء الاتفاق بشكل جيد، ونشكر مجلس إدارة المريخ على تعاونه معنا في إنهاء كافة إجراءات التوقيع".

جوميز قاد الإسماعيلي في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي خاض الفريق خلالها 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل 4 وخسر 3.

وسيبدأ المريخ بطل الدوري السوداني للموسم الماضي، مشواره في الدور التمهيدي لدوري الأبطال بمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل.

في الدوري الدوري السوداني المريخ السوداني
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