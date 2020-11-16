تقرير: سيتي يشكو روي كين بسبب وصف ووكر بـ"الأحمق"

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 12:22

كتب : محرر في الجول

كايل ووكر - مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد

قدم مانشستر سيتي شكوى لشبكة "سكاي سبورتس" اعتراضا على وصف محللها ونجم مانشستر يونايتد السابق روي كين لكايل ووكر بـ"الأحمق".

وكان كين وصف ووكر في تحليله لمباراة مانشستر سيتي وليفربول بالأحمق بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح ساديو ماني.

وقال كين في تحليله عبر "سكاي سبورتس" للمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1: "ماني فاز بركلة جزاء لأنه واجه لاعبا أحمق يستمر في القيام بنفس الأخطاء".

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يعتقد سيتي أن كين تجاوز الحدود بهذا الوصف واتصل بـ"سكاي سبورتس" للتعبير عن استيائهم من اختياره للكلمات.

كما بدا جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا غير راض بتعليقات كين وودافع عن ووكر.

وقال ساوثجيت عن انتقادات والكر: "أعتقد أنه يلعب بشكل جيد للغاية".

مانشستر سيتي ماني ووكر روي كين
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