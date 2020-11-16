بواليا: لدي عرضان من الترجي وفريق كويتي.. أحتاج للوقت لاتخاذ القرار الصحيح

قال والتر بواليا مهاجم الجونة إنه يمتلك عرضين رسميين من فريق الترجي التونسي وآخر من نادي كويتي ويدرسهما جيدا ويدرس كافة العروض التي لديه قبل اتخاذ قرار نهائي. وذلك في حوار أجراه مع موقع Pan African Football.

وصرح بواليا قائلا: "من بين العروض التي أتت، هناك عرضان أتوا بشكل رسمي، الترجي التونسي وأيضا عرض من نادي الكويت، لكن عليك أن تحترس ألا تضغط أكثر على نفسك لاتخاذ القرار".

وتابع "طلبت منحي بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب، أنهيت الموسم للتو ويجب أن أحظى بمساحة لكي أفكر في العروض والقرار سيأتي في الوقت المناسب".

وأكمل "التحدي الجديد بالنسبة لي أن أقوم بأكثر مما قمت به، أتطلع للوصول إلى القمة لأن لدي طموحات كبيرة، مصر خطوة صغيرة مازال هناك 100 خطوة بالنسبة لي ويجب أن أصل إليها جميعا".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الأهلي أبدى اهتماما بالحصول على خدمات بواليا. (طالع التفاصيل)

وتابع بواليا حديثه قائلا: "لم يكن ناجحا تماما، لم ألعب كثيرا في الدور الأول من الدوري، على الجانب الآخر، اتخذت خطوة كبيرة بإنهاء الموسم في المركز الثالث من هدافي الدوري المصري، يمكنني أن أقول إنني نجحت بنسبة 75% هذا الموسم".

وأكمل "لا فترة التوقف لم تفدني، الأمر لم يكن سهلا بسبب الوباء الذي ضرب الجميع، كان علي أن أكون في كامل تركيزي ولكي ألاحظ ما أفعله، باختصار لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي أن أتطور في مثل تلك الظروف بعيدا عن عائلتي".

وواصل "ظللت وحيدا لمدة 3 أشهر، لكن حصدت ثمار العمل الذي قمت به بكل ثقة، النتائج أتت بعد ذلك".

واستطرد "قوتي المهاجم هي أن تعرف قدراتك جيدا، أن تعلم ما يمكنك فعله لكي تضع هدفا لمسيرتك ولفريقك، كنت مهاجما أجنبيا وكان هناك مهاجمين مصريين، يمكنني أن أؤكد أن مكاني أتى بالعمل الشاق".

وأردف "توقعت تحقيق أكثر مما حققت في موسمي الأول، ربما الآن ليس الوقت المناسب لكنني أخطط لكي أكون أفضل في الموسم المقبل".

وتابع "في مصر أعمل كمحترف حقيقي، حتى في البنية التحتية سواء الأرض أو الطريقة التي يديرون بها الأمور، لا يمكنك أن تلعب مثل الشوارع، إن لم تكن جاهزا على الصعيد التكتيكي، سيكون من الصعب عليك التكيف واللعب".

وأتم "كانت هناك مشاكل دفعتنا لقاع الدوري، كان الموقف صعبا لكننا نجحها في إدارة الموقف، لهذا السبب كنا نقاتل للبقاء في الدوري، في اللحظة الحالية لدي عقد يمتد لعامين مع الجونة لكن هناك عروض أتت من كل مكان، لكن على الأقل يمكن لوكيلي أن يتولى هذا الأمر، حاليا أنا لاعب للجونة".

بواليا صاحب الـ 25 عاما انضم لـ الجونة قادما من ناكانا الزامبي في بداية الموسم الماضي.

وسجل بواليا 13 هدفا وصنع مرة خلال مشاركته في 30 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي.

ويعد بواليا هو هداف الأجانب في الدوري الموسم الماضي، وثالث الهدافين بشكل عام خلف محمد شريف (14 هدفا) وعبد الله السعيد (17 هدفا).