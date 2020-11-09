خبر في الجول - الأهلي يبدي اهتماما بـ والتر بواليا

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 22:53

كتب : أحمد الخولي

بواليا

أصبح الزامبي والتر بواليا مهاجم نادي الجونة في دائرة اهتمام الأهلي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر، حسبما علم FilGoal.com.

اسم بواليا ظهر في دائرة اهتمام الأهلي ويحصل على تأييد كبير داخل النادي، ولكن مراحل المفاوضات لم تصل لبعيد حتى الآن، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com.

تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب عدم حسم مصير الراحلين من لاعبيه الأجانب حتى الآن، يعطل وصول المفاوضات لمراحل جدية وحاسمة مع الجونة من أجل بواليا.

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الأهلي أصبح على أعتاب الإعلان الرسمي لتعاقده مع المغربي بدر بانون، وهو ما يجعله يحتاج للتخلي عن أحد أجانبه، وفي حالة أراد ضم بواليا يتحتم عليه الاستغناء عن أجنبي آخر.

علي معلول وأليو ديانج وجونيور أجايي وبادجي وجيرالدو، خماسي أجنبي في الأهلي وتتزايد احتمالات رحيل الأخير لينضم بانون بدلا منه.

في الشق الهجومي لـ الأهلي يتواجد مروان محسن وكذلك محمود عبد المنعم "كهربا" الذي دفع به موسيماني في هذا المركز أكثر من مرة، نفس حال أجايي، إلى جانب عودة صلاح محسن ومحمد شريف من الإعارة، حسبما صرح سيد عبد الحفيظ من قبل، ومع الاهتمام بـ بواليا قد يتجه الأهلي لإعارة بادجي، وهو ما لم يُحسم حتى الآن.

بواليا صاحب الـ 25 عاما انضم لـ الجونة قادما من ناكانا الزامبي في بداية الموسم الماضي.

وسجل بواليا 13 هدفا وصنع مرة خلال مشاركته في 30 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي.

ويعد بواليا هو هداف الأجانب في الدوري الموسم الماضي، وثالث الهدافين بشكل عام خلف محمد شريف (14 هدفا) وعبد الله السعيد (17 هدفا).

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