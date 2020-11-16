شكوك حول لحاق قائد ليفربول بلقاء إنجلترا وأيسلندا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - هندرسون - ولفرهامبتون

تتوالى المصائب على رأس يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.. فأحدث الأخبار التي وصلت إليه هي عدم وضوح الرؤية حول حالة جوردن هندرسون البدنية.

هندرسون شارك في مباراة المنتخب الإنجليزي ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية بشكل أساسي، لكنه استبدل بين الشوطين.

وقال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إن هندرسون شعر ببعض الألم في العضلات فقرر استبداله كإجراء احترازي.

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وأضاف ساوثجيت "كان هندرسون يعاني من ألم في العضلات، وشعر بأنه لا يستطيع إكمال المباراة".

وأوضح أن الفريق الطبي للمنتخب الإنجليزي سيتابع حالة قائد ليفربول على مدار الساعة لمعرفة إمكانية لحاقه بمباراة أيسلندا يوم الأربعاء.

المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون ظهير ليفربول كان أحد ضحايا فترة التوقف الدولي أيضا.

فقد غاب روبرتسون على مباراة منتخب بلاده ضد سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد بسبب الإصابة.

وتشير التقارير إلى أن ظهير ليفربول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

روبرتسون هو أحدث الوجوه المنضمة لقائمة إصابات ليفربول، وخاصة خط الدفاع.

فالفريق فقد فيرجيل فان دايك وجو جوميز بسبب إصابات قوية في الركبة، كما أصيب ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي ضد مانشستر سيتي.

فابينيو لاعب الوسط الذي عاد للعب كقلب دفاع أصيب أيضا، بالإضافة إلى إصابة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا ولاعب الوسط أليكس أوكسلاد تشامبرلين.

فيما أصيب النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز بفيروس كورونا ويخضع لفترة الحجر الصحي في مصر.

ويستعد حامل لقب الدوري الإنجليزي لملاقاة ليستر سيتي الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

جوردن هندرسون إنجلترا ليفربول
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